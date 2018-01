Polícia apreende quase uma tonelada de cocaína na Venezuela A polícia venezuelana apreendeu 910 quilos de cocaína escondidos fora de uma casa em uma fazenda perto da costa caribenha do país. Três suspeitos foram presos, informou o policial Carlos Perez nesta terça-feira. A polícia encontrou a droga dentro de 44 sacos plásticos fora de uma fazenda, perto de Curimachate, cerca de 200 quilômetros ao nordeste de Caracas, segundo Perez. Ele disse ainda que os três homens presos no local eram venezuelanos. As autoridades invadiram a propriedade no domingo e também apreenderam uma picape e um bote inflável, que a polícia acredita ser utilizado para transportar a cocaína pelo mar com destino à ilhas caribenhas. O policial federal Hipolito Marin disse que as autoridades também encontram na quinta-feira uma tonelada de maconha na ilha de Margarita, cerca de 400 quilômetros ao nordeste de Caracas. Um colombiano que dirigia o caminhão com a droga foi preso, informou Marin. A Venezuela, devido sua proximidade a Colômbia, é freqüentemente usada como rota de trafego da cocaína rumo aos Estados Unidos.