Polícia argelina desativa bombas no centro de Argel A polícia argelina conseguiu desativar na quinta-feira dois potentes artefatos explosivos que tinham sido escondidos perto do principal hospital da cidade, segundo revela neste sábado o jornal El Khabar. O jornal informa que os serviços de segurança desativaram primeiro uma bomba oculta junto a uma parede do hospital Mustafá. Mais tarde, encontraram outra bomba no interior de uma pasta abandonada na calçada. A responsabilidade das duas tentativas de atos terroristas foi atribuída ao Grupo Salafista para a Pregação e o Combate (GSPC), ligado à rede Al-Qaeda. O jornal argelino menciona os últimos comunicados do grupo salafista, afirmando a intenção de atacar os interesses de empresas estrangeiras na Argélia.