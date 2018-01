Polícia argentina busca quadrilha com possível conexão no Brasil A Polícia argentina busca dois uruguaios suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que cometeu um grande assalto há alguns dias num banco nos arredores de Buenos Aires, que teriam uma suposta conexão no Brasil. Segundo a edição deste domingo do jornal La Nación, policiais que investigam o caso suspeitam que os dois uruguaios fizeram o túnel que serviu de rota de fuga para os quatro ladrões que assaltaram a sede do Banco Rio. "A maioria dos integrantes da quadrilha que roubou uma quantia estimada em US$ 25 milhões cruzou a fronteira, rumo ao Brasil e a pelo menos três cidades do Caribe", segundo declarações de porta-vozes da investigação do assalto, cometido em 13 de janeiro. A Polícia acredita que os delinqüentes uruguaios são os mesmos que roubaram um banco em Punta del Este, depois de cavar um túnel até o tesouro da entidade. Além disso, eles também suspeitam de um argentino que participou do roubo de US$ 68 milhões do tesouro da sede do Banco Central, em Fortaleza, em que os ladrões também usaram um túnel. Segundo a investigação, o suposto líder da quadrilha é um argentino de 42 anos conhecido como "Tango".