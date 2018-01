Polícia argentina desativa granada em centro cultural A polícia argentina desativou nesta manhã uma granada dentro de uma caixa no Centro Cultural Max Nordeau, no bairro Aeroporto da cidade de La Plata, há cerca de 60 quilômetros de Buenos Aires. Junto com a granada havia uma mensagem escrita: "Fora do bairro, judeus. Não à colônia!" Segundo Cláudio Marino, do Corpo de Bombeiros da Aeronáutica, o material tem "origem espanhola, difícil de conseguir nesta região, e de alto poder explosivo".