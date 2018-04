Polícia argentina identifica 51ª vítima de desastre

Inúmeros protestos nas redes sociais e na estação apontam falhas na operação de resgate no dia do acidente, já que o corpo de Lucas ficou esquecido no trem isolado pela polícia. Também pedem a renúncia do secretário de Transportes, Juan Pablo Schiavi. O corpo de Lucas foi encontrado após a insistência da mãe do jovem, Maria Luján, para revisar as imagens das câmaras de segurança da estação de San Antonio de Padua, onde costumava tomar o transporte. As imagens mostraram que ele entrou no quarto vagão e, a partir daí, a polícia iniciou uma busca no trem. Antes, Luján fez uma peregrinação pelos hospitais com a esperança de encontrá-lo vivo.

Na manhã desta sexta-feira, outros dois passageiros se encontravam ainda desaparecidos após a tragédia que deixou 51 mortos e 703 feridos. Ambos foram encontrados com vida e 31 ainda se encontram internados. No Instituto Médico Legal ainda se encontra um corpo sem ser identificado. O corpo de Lucas será submetido a uma autopsia para determinar a causa e o dia da morte. Amigos e familiares temem que ele tenha morrido por falta de socorro.