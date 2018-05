Polícia arrasta manifestante deficiente

Um vídeo amador mostra o momento em que um manifestante é puxado de sua cadeira de rodas e arrastado pela rua por policiais londrinos.

A cena aconteceu na última quinta-feira, durante os protestos contra o aumento dos custos da educação superior na Inglaterra realizados no centro de Londres.

Jody McIntyre, o rapaz na cadeira de rodas, diz ter sido vítima de violência injustificada por parte dos policiais. Ele teria sido jogado no chão e arrastado até a calçada.

A Polícia Metropolitana de Londres respondeu ao vídeo dizendo que entraria em contato com McIntyre diretamente.

Em entrevista à BBC, o rapaz, que sofre de paralisia cerebral, disse que foi atacado em duas ocasiões, mas ainda não apresentou queixa formal sobre o comportamento dos policiais.

Ele diz que ainda estava considerando suas opções com o auxílio de um advogado.

Sobre as alegações de que estaria indo em direção à polícia no momento do ataque, McIntyre disse achar "ridículo" que a polícia tente com esse argumento justificar "que um policial tire uma pessoa portadora de deficiência de sua cadeira de rodas e a arraste por uma rua de concreto".

Ele afirmou que não tem condição de usar sozinho a cadeira de rodas e que seu irmão o estava empurrando.

A Scotland Yard disse que o assunto será examinado por uma equipe que fiscaliza a conduta dos policiais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.