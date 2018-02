Polícia atira bombas de gás em ativistas no Egito

O prédio da Suprema Corte também abriga os escritórios da Procuradoria do Estado, que abriu diversas investigações contra integrantes da oposição. Apoiadores do grupo 6 de Abril também realizaram ações em Mahalla, cidade industrial, onde uma greve trabalhista, há cinco anos, descambou para confrontos mortais com a polícia.

Os distúrbios na cidade, em 6 de abril de 2008, assinalaram uma escalada no movimento de protesto contra o ex-presidente militar Hosni Mubarak, derrubado do poder no início de 2011 por um levante popular. Ativistas também disseram que o 6 de Abril fez manifestações neste sábado em Alexandria, o segundo maior município do país. As informações são da Dow Jones.