Polícia austríaca descobre bombas e armas em apartamento A polícia austríaca encontrou um depósito de armas em um aparamento no sul do país, informam autoridades. Três pessoas foram detidas. Pelo menos duas bombas caseiras foram descobertas, juntamente com outras armas de natureza não especificada, na cidade de Klagenfurt, de acordo com a rádio estatal ORF. As bombas foram desarmadas sem incidentes. Acredita-se que as armas e os suspeitos estejam envolvidos numa série de ataques ao submundo austríaco, informa a Agência de Imprensa Austríaca, citando Horst Pleschiutschnig, porta-voz da promotoria de Klagenfurt. Um dos supeitos é cidadão croata, suspeito de contrabandear armas. Ontem, a polícia havia encontrado três granadas de mão e uma lata de cerveja cheia de explosivos escondidas no estepe de seu carro. As autoridades esperam que as prisões ajudem a descobrir quem está por trás dos ataques ao submundo, incluindo o disparo de um míssil antitanque contra um bordel, em 7 de setembro.