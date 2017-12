Polícia austríaca detona bomba da Segunda Guerra Mundial A Polícia austríaca detonou uma bomba da Segunda Guerra Mundial, de 250 quilos, encontrada em um jardim da cidade de Salzburgo, perto da fronteira com a Alemanha, causando danos materiais. As autoridades locais estavam trabalhando há semanas para desenterrar e levar a bomba a um lugar seguro, mas os especialistas decidiram na sexta-feira detoná-la no local, após considerar que havia risco de explosão durante o transporte do artefato. A detonação foi feita na noite de sexta-feira e foi ouvida em quase toda a cidade, causando uma onda expansiva que fez edifícios tremerem, vidros e janelas quebrarem nas imediações. Uma cratera foi aberta na rua e rompeu encanamentos, mas ninguém ficou ferido. Os trabalhos de reparação continuavam na manhã deste sábado, enquanto centenas de residentes em um raio de 200 metros em torno do local onde a bomba foi achada, que tinham sido evacuados na tarde de sexta-feira, começaram a voltar para casa. O tráfego já foi normalizado, após ser interrompido em um raio de 800 metros que incluía a estação de trens da cidade.