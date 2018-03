Polícia avança na identificação de corpo de perito em armas britânico A polícia britânica disse que um corpo por ela encontrado esta manhã no centro da Inglaterra corresponde ao do desaparecido David Kelly, um ex-inspetor de armas da Organização das Nações Unidas que foi citado pelo governo como possível fonte de uma história da BBC sobre falhas no relatório sobre armamentos do Iraque. Disse também que a causa da morte do homem encontrado ainda está ?inexplicada?. ?O cadáver encontrado corresponde à descrição de David Kelly, mas não foi identificado formalmente?, disse um porta-voz da polícia do Vale do Tâmisa. Kelly, de 59 anos, deixou sua casa ontem, por volta das 15h no horário local (12h em Brasília), para fazer uma caminhada. A família comunicou seu desaparecimento, às 23h45 (20h45 no horário de Brasília). O ex-inspetor chegou a comparecer ao Comitê de Assuntos Externos do Parlamento para responder sobre seus contatos com a BBC. Na ocasião, ele confirmou ter dado uma entrevista à BBC, mas declarou que acreditava não ter sido a fonte da história. O corpo encontrado pela polícia estava a cerca de 8 quilômetros da casa de Kelly.