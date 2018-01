Polícia belga encontra 15kg de explosivos e testamento de um dos suicidas

BRUXELAS - As autoridades belgas encontraram durante a operação realizada na terça-feira após os atentados em Bruxelas 15 quilos de explosivos TATP e o testamento de um dos assassinos do aeroporto de Bruxelas, Ibrahim el Bakraoui, no Distrito de Schaerbeek, na capital da Bélgica.

O testamento estava em um computador jogado em uma lixeira na Rua Max Roos, graças às informações do taxista que levou, na manhã de ontem, Ibrahim e outros dois homens ao aeroporto internacional de Zaventem.

Os agentes apreenderam 15 quilos de explosivos tipo TATP, 50 litros de acetona, 30 litros de água oxigenada, detonadores, uma mala carregada de parafusos e porcas e material para confeccionar artefatos, incluído ventiladores, informou o procurador federal, Frédéric Vão Leeuw, em entrevista coletiva. / EFE