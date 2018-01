Polícia belga encontra bandeira do EI, explosivos e produtos químicos em batidas

BRUXELAS - A Polícia belga encontrou um artefato explosivo e uma bandeira do grupo Estado Islâmico (EI) em batidas realizadas em Bruxelas, disse a Procuradoria federal nesta terça-feira, 22, ao comentar a investigação em curso após os atentados cometidos no aeroporto e no metrô da capital da Bélgica. Pelo menos 34 pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas.

"As batidas policiais, realizadas em Schaerbeek, levaram à descoberta de um artefato explosivo com pregos, entre outras coisas. Os investigadores descobriram ainda produtos químicos e uma bandeira do Estado Islâmico", afirmou a Procuradoria em um comunicado.

As autoridades buscam um possível suspeito responsável pelos atentados no aeroporto de Bruxelas e pediram a colaboração da população para seu reconhecimento. Nesse sentido, uma imagem do indivíduo capturada pelas câmeras de vigilância do aeroporto foi divulgada pela polícia. Nela, o suspeito aparece junto a outras duas pessoas.

De acordo com o procurador, "duas pessoas provavelmente cometeram um atentado suicida" no aeroporto.

"Várias operações de busca e apreensão estão em curso em diferentes lugares do país", informou, acrescentando que os investigadores estão interrogando "várias testemunhas".

Uma hora depois dos atentados no aeroporto de Zaventem outro ataque foi realizado em uma composição do metrô que estava parada na estação Maelbeek. /AFP