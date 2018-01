Polícia britânica descarta vínculo de terrorista de Westminster com o EI

LONDRES - Autoridades britânicas disseram nesta segunda-feira, 27, não haver evidências de que o suspeito do ataque ao Parlamento britânico na semana passada ter vínculos com o grupo terrorista Estado Islâmico, que reivindicou a autoria do atentado.

"Ele claramente tinha um interesse na jihad, mas não há provas que sustentem que ele tenha discutido o plano com terceiros", disse o vice-comissário da Polícia Metropolitana Neil Basu.

Quatro pessoas morreram no ataque ao Palácio de Westminster após Khalid Masood jogar um carro contra pedestres e atacar um policial com uma faca antes de tentar invadir o Parlamento. O suspeito foi morto pela polícia.

"Os métodos dele pareciam ser pouco sofisticados, mas copiavam a retórica do Estados Islâmicos", disse o porta-voz da polícia.

Nove pessoas foram liberadas pela polícia após terem sido detidas por suspeita de estar vinculadas ao ataque. Duas permanecem sob custódia. /NYT