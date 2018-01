Polícia britânica detém 16 pessoas em operações antiterroristas Dezesseis pessoas foram detidas neste sábado pela Polícia britânica em operações antiterroristas efetuadas em Londres e em Manchester, no norte da Inglaterra. Quatorze delas foram presas na capital britânica pela brigada antiterrorista da Scotland Yard, sob a suspeita de cometerem, prepararem ou instigarem atos terroristas e com base na lei antiterrorista de 2000, informou a Polícia Metropolitana. Em outra operação, a polícia da chamada Grande Manchester deteve outros dois indivíduos em operações levadas a cabo em casas da cidade. Os detidos em Londres são suspeitos de "recrutar e incitar outros a participarem de atividades terroristas", segundo a rede britânica BBC. As forças da ordem, que não divulgaram nem a identidade nem a nacionalidade dos detidos, destacaram que a operação não está relacionada ao plano para a derrubada de aviões em pleno vôo entre o Reino Unido e os Estados Unidos desarticulado pela Polícia britânica em 10 agosto. Também não está vinculada aos atentados cometidos em 7 de julho de 2005 contra a rede de transporte de Londres, os quais deixaram 56 mortos - inclusive os quatro terroristas suicidas - e cerca de 700 feridos, acrescentaram. Um porta-voz da Scotland Yard se limitou a dizer que "as detenções no sul e no leste de Londres ocorreram após muitos meses de vigilância e investigação". Doze das detenções foram efetuadas em um restaurante chinês situado na região de Borough Road - sul de Londres - e freqüentado por muçulmanos, segundo a BBC. Cerca de 40 agentes com uniformes antidistúrbio entraram no estabelecimento e obrigaram os vários clientes que estavam no local a se identificarem. O proprietário do restaurante, Madi Blyani, contou à BBC que os agentes interrogaram alguns dos fregueses "durante mais de uma ou duas horas" e depois detiveram alguns deles. Os 14 supostos terroristas detidos em Londres estão agora em uma delegacia do centro da capital, onde serão interrogados. Um porta-voz do Ministério do Interior disse que o titular da pasta, John Reid, foi "completamente informado do desenvolvimento da operação antiterrorista". A Scotland Yard também iniciou uma operação em uma escola islâmica do condado de East Sussex (sul da Inglaterra), informou a emissora BBC. A instituição em questão, chamada Jameah Islameah, fica situada em uma ampla área rural em uma estrada entre as localidades de Rotherfield e Mark Cross. Segundo seu site, trata-se de um centro islâmico de ensino cujo principal objetivo é "garantir que os estudantes alcancem um maior nível de consciência espiritual, moral e islâmica". Algumas testemunhas asseguraram que cerca de cem agentes participavam da operação. Manchester Já em Manchester, dois homens foram detidos em operações antiterroristas levadas a cabo em três casas, informou um porta-voz da polícia local. Segundo a fonte, a operação não teve relação com a executada em Londres. As detenções, efetuadas às 2h (horário de Brasília), estão ligadas a "uma investigação em curso" iniciada a partir de informações divulgadas pelos serviços secretos, acrescentou o porta-voz, que afirmou que os agentes prosseguiam com as revistas. Ainda de acordo com a mesma fonte, as operações têm relação com outras efetuadas em 23 de agosto, quando outro suspeito, que continua sob custódia policial, foi detido. A mobilização da polícia coincide com uma revelação feita pelo chefe da brigada antiterrorista da Scotland Yard, o subcomissário Peter Clarke. Ele disse que a polícia britânica tenta manter "milhares" de pessoas vigiadas, já que elas podem estar envolvidas direta ou indiretamente em atividades terroristas. Em uma entrevista à BBC, que será veiculada no domingo, mas cujo conteúdo já foi divulgado pela imprensa, Clarke advertiu que o Reino Unido enfrenta uma "crescente" ameaça terrorista representada por pessoas do próprio país.