Polícia britânica detém 3 buscados por terrorismo Numa ação ainda cercada de mistério, a polícia da Escócia anunciou nesta quinta-feira ter detido três homens com base na Lei Antiterror. Os policiais de Strathclyde disseram que os suspeitos, com idades de 18, 32 e 35 anos, foram detidos durante uma operação em Irvine, no sudoeste escocês. ?As investigações prosseguem e nenhum outro detalhe a respeito será divulgado neste momento?, limitou-se a dizer uma porta-voz da polícia britânica.