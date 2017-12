Polícia britânica detém dois suspeitos em operação antiterrorista Duas pessoas foram detidas nesta terça-feira numa operação antiterrorista na Grande Manchester, no norte da Inglaterra, informou a polícia britânica. "As operações tinham como alvo indivíduos suspeitos de estar em posse de informação que poderia ser utilizada com fins terroristas", afirmou uma porta-voz da polícia da Grande Manchester, que não revelou as nacionalidades e identidades dos dois detidos. A fonte afirmou que a operação, que começou por volta das 3 horas de Brasília desta terça, não está vinculada às recentes operações antiterroristas. Numa dessas operações em Forest Gate, Londres, com 250 agentes, dois irmãos foram detidos por engano e um deles acabou ferido à bala. Poucos dias depois os dois foram postos em liberdade sem acusações.