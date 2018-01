Polícia britânica detém nove suspeitos de terrorismo Nove pessoas foram detidas nesta quarta-feira numa operação antiterrorista na Inglaterra, com a participação de cerca de 500 agentes, informou a polícia da Grande Manchester. Agentes de cinco forças policiais do país entraram em ação em várias localidades inglesas nesta madrugada. Segundo a fonte, as ações, coordenadas pela Polícia da Grande Manchester, no norte da Inglaterra, fizeram parte de uma operação para encontrar suspeitos de "facilitar o terrorismo no exterior". A polícia ainda não divulgou as identidades e nacionalidades dos detidos. Uma porta-voz da polícia da Grande Manchester informou que as detenções não estão relacionadas com atividades terroristas da Irlanda do Norte. Mas não quis confirmar se os detidos são suspeitos de terrorismo islâmico.