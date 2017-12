Polícia britânica detém oito em ato contra ataques dos EUA A polícia britânica deteve hoje oito manifestantes que participavam de um protesto contra os ataques liderados pelos Estados Unidos no Afeganistão. A manifestação, que contou com a presença de cerca de 30 pessoas, foi realizada em frente ao Ministério da Defesa em Northwood, ao norte de Londres. O grupo borrou a placa indicativa da base com um líquido imitando sangue e mostrou fotos de crianças afegãs. Os manifestantes também rezaram por aqueles que morreram no conflito. Segundo o organizador do ato, Richard Byrne, os manifestantes queriam lembrar também as crianças iraquianas que morreram como resultado das sanções internacionais impostas depois da Guerra do Golfo e "os inocentes assassinados no Afeganistão por bombas de alta tecnologia nos últimos dois meses". De acordo com uma porta-voz da polícia, os oito foram detidos sob suspeita de causarem atos criminosos. Nenhuma acusação formal fora imediatamente emitida.