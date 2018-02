Polícia britânica divulga imagens de suposto envolvido no caso Madeleine

Imagens retratam homem visto por testemunhas - Divulgação/EFE

A Scotland Yard, polícia de Londres, divulgou nesta segunda-feira, 14, duas imagens de um homem supostamente envolvido no caso do desaparecimento de Madeleine McCann. A menina britânica desapareceu em Portugal no dia 3 de maio de 2007, quando tinha três anos.

O homem foi visto por duas testemunhas na noite do dia 3 de maio de 2007 perto do apartamento do hotel onde Madeleine dormia com os irmãos quando desapareceu. As imagens foram divulgadas horas antes da exibição do programa Crimewatch, da rede britânica BBC, que na noite desta segunda-feira será dedicado ao caso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um comunicado, a polícia de Londres pedem a colaboração da população para poder identificar o homem. A polícia descreve o homem como branco, de estatura média, idade entre os 20 e 40 anos e cabelo castanho.

O responsável pela investigação do caso, Andy Redwood, afirmou nesta segunda-feira, por meio de uma nota, que localizar esse homem é "de importância vital". "O complexo Playa de la Luz (onde Madeleine desapareceu) é um destino de férias muito popular para diversas nacionalidades, de modo que nosso pedido de ajuda precisa ser repetido em diversos países. Vou viajar para a Holanda, Alemanha e Irlanda para tentar obter o apoio da população", disse Redwood.

Madeleine desapareceu quando dormia com os dois irmãos. Os pais da menina, Kate e Gerry McCann, jantavam em um restaurante do complexo turístico.

As autoridades portuguesas abandonaram o caso em 2008, mas a Scotland Yard começou a revisá-lo em 2011 e neste ano reabriu o caso oficialmente./ EFE