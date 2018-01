Polícia britânica diz que corpos podem ser das meninas desaparecidas A polícia britânica está segura de quer os dois corpos encontrados ontem perto de Mildenhal, são os das duas meninas, Jessica e Holly, que desapareceram de seus casas na semana passada, informaram hoje investigadores do caso. "A identificação dos dois cadáveres pode levar ainda alguns dias", disse vice-chefe de polícia Keith Hoddy, do lado de fora de uma igreja onde centenas de pessoas se reuniram para orar pela garotas. "No entanto, estamos certos de que eles são de Holly e Jessica". Ontem, as autoridades prenderam dois suspeitos do possível seqüestro e assassinato das meninas, Ian Huntley, de 28 anos, e a namorada dele, Maxine Carr. Hoje, a polícia recebeu autorização de um juiz para realizar mais 36 horas de interrogatório com os suspeitos. Segundo as leis britânicas, suspeitos não são acusados formalmente quando são detidos. Depois do tempo de interrogatório, a polícia deve decidir se liberta ou acusa os suspeitos. Os dois cadáveres foram encontrados a uma distância de 11 quilômetros de Soham, onde as vítimas moravam. O desaparecimento das meninas, no último dia 4, causou comoção em toda a Grã-Bretanha.