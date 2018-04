Polícia britânica diz que explosão matou Benazir Bhutto Policiais britânicos encarregados de investigar o assassinato da líder oposicionista Benazir Bhutto chegaram à conclusão de que ela morreu em virtude de um ferimento na cabeça provocado pelo impacto da explosão de uma bomba, e não devido a um tiro. A conclusão foi recebida com desconfiança por assessores próximos dela. A Alta Comissão Britânica divulgou na sexta-feira um resumo de seu relatório sobre a morte, confirmando a versão para os fatos divulgada pelo governo paquistanês. Bhutto, ex-primeira-ministra do país, morreu no dia 27 de dezembro, na cidade de Rawalpindi. O assassinato dela alimentou temores sobre a possibilidade de o Paquistão, detentor de um arsenal nuclear, mergulhar em um período de instabilidade. E adiou as eleições gerais marcadas agora para o dia 18 de fevereiro e que podem resultar na queda do presidente Pervez Musharraf, importante aliado dos EUA, se um Parlamento hostil for escolhido. O relatório da polícia britânica também disse que Bhutto teria sido morta, provavelmente, por um único assassino que, sozinho, disparou os tiros e detonou os explosivos. A ex-primeira-ministra não teria sido atacada por duas pessoas, conforme especularam muitos paquistaneses. "A única explicação convincente para o ferimento na cabeça que a matou rapidamente é que ele tenha resultando dos efeitos da explosão da bomba", afirmou no relatório Nathaniel Cary, patologista do governo britânico. "Na minha opinião, Benazir Bhutto morreu como consequência de um grave ferimento na cabeça resultante da explosão de uma bomba e devido ao impacto da cabeça dela contra alguma parte da escotilha de fuga do veículo", afirmou, referindo-se ao teto solar. As conclusões da Scotland Yard foram recebidas com desconfiança por membros do Partido do Povo Paquistanês (PPP, de Bhutto) que estavam ao lado dela no momento do assassinato. E vão de encontro ao que dirigentes de um hospital afirmaram ter ouvido, reservadamente, da boca de médicos que atenderam a líder oposicionista. "Achamos difícil concordar com o relatório sobre a causa da morte, relatório segundo o qual ela não foi morta pela bala do assassino", afirmou Sherry Rehman, porta-voz do PPP. A legenda deve beneficiar-se de uma onda de simpatia nas próximas eleições e, apesar de esse não ser um pleito presidencial, Musharraf pode ver-se ameaçado caso o novo Parlamento passe a arquitetar o impeachment dele. Bhutto morreu quando acenava para simpatizantes do teto solar do veículo blindado em que saía de um comício de campanha. O governo diz que ela foi morta quando a força da explosão de uma bomba jogou a cabeça dela contra uma manivela do teto solar. A polêmica alimentou suspeitas sobre o envolvimento de agências do governo no assassinato. A confusão foi criada, segundo um advogado paquistanês que não quis ter sua identidade revelada, "para fazer com que as pessoas ficassem mais interessadas nisso do que em saber quem foi o responsável pela morte". O governo paquistanês e a CIA (agência de inteligência dos EUA) dizem que Baitullah Mehsud, um chefe militante ligado à Al Qaeda, ordenou o assassinato. Musharraf negou envolvimento dele, de órgãos do governo ou das Forças Armadas no crime.