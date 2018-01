Polícia britânica frustra seqüestro de ex-Spice Girl Cinco pessoas foram detidas neste sábado por agentes da Scotland Yard acusadas de planejar o seqüestro de Victoria Adams e seus filhos. Adams, ex-cantora do grupo Spice Girls, é casada com David Beckham, capitão da seleção inglesa de futebol. Ela tem dois filhos: Brian, de 3 anos, e Romeu, de poucos meses. O grupo de seqüestradores era integrado por imigrantes romenos e albaneses e planejava pedir um resgate de 7,5 milhões de dólares, segundo noticiou rede inglesa BBC. Segundo a emissora, eles pretendiam raptar a ex-Spice Girl e seus filhos na saída de sua casa, onde vive com Beckham. Um porta-voz da polícia de Londres disse que quatro homens e uma mulher foram detidos logo que a investigação começou a ser realizada, depois de uma matéria feita por jornalistas do semanário britânico News of The World. O jornal ficou sabendo do possível seqüestro quando uma equipe de reportagem se infiltrou em um grupo de seqüestradores. Durante esse período, eles descobriram o plano e logo avisaram a polícia. Em 1999, a polícia de Londres já havia frustrado uma tentativa de seqüestro de Victoria Adams e de seu filho, planejado em novembro daquele ano para acontecer no mesmo dia em que Beckham jogaria pela Inglaterra contra a Escócia, no Estádio de Wembley.