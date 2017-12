Polícia britânica identifica suspeito de assalto multimilionário A polícia britânica identificou nesta segunda-feira um londrino detido no Marrocos com suspeito de participação no roubo de 53 milhões de libras esterlinas do cofre de uma empresa de valores em fevereiro. Lee Murray, de 26 anos, foi detido no domingo em Rabat, disse o detetive Paul Gladstone, superintendente da polícia de Kent, onde fica o cofre esvaziado pelos assaltantes em um dos maiores assaltos da história. "Ele foi preso por assalto, seqüestro e outros crimes relacionados ao roubo de 53 milhões de libras do cofre da Securitas em Tonbridge, no condado de Kent, em fevereiro deste ano", declarou Gladstone. Ele confirmou também que a polícia deteve dois homens na Grã-Bretanha na última sexta-feira. Eles foram indiciados por lavagem de dinheiro. Parte do dinheiro roubado foi recuperada na operação, mas ele não disse quanto. Antes, a polícia britânica já havia detido cinco homens e duas mulheres por seqüestro, conspiração para assalto e manuseio de bens roubados como parte da investigação do assalto, ocorrido em 22 de fevereiro.