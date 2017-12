Polícia britânica pedirá mais tempo para interrogar suspeitos A Scotland Yard pedirá nesta quarta-feira permissão judicial para prorrogar o interrogatório de alguns dos onze suspeitos detidos devido a um complô para derrubar aviões em vôo do Reino Unido aos Estados Unidos, informou a rede pública britânica BBC. Segundo a BBC, que cita fontes policiais, a Polícia pedirá ainda nesta quarta-feira a autorização para prolongar a detenção de "alguns suspeitos", o que significa que parte dos onze supostos terroristas poderiam ficar em liberdade. A última palavra é de um juiz do Tribunal Superior de Londres, que deverá decidir se concede a prorrogação às forças da ordem, já que o prazo para reter esses suspeitos termina nesta quarta-feira à noite. Se o juiz negar a permissão, a Polícia teria que formular acusações contra os detidos ou deixá-los em liberdade. Os onze suspeitos - muçulmanos britânicos e a maioria de origem paquistanesa - foram detidos em 10 de agosto, quando a Polícia desarticulou um plano para explodir aviões, com substâncias líquidas escondidas na bagagem de mão. Segundo a legislação antiterrorista britânica, as forças da ordem têm um prazo máximo de 28 dias, a partir do momento da detenção, para interrogar os suspeitos. No entanto, a Polícia não pode esgotar todas essas quatro semanas sem requerer uma permissão judicial a cada certo tempo. Ao final desse período, a Polícia deve apresentar uma acusação formal ou colocar os detidos em liberdade. Outros onze suspeitos compareceram na terça-feira ao tribunal de Westminster, no centro de Londres, acusados de crimes de terrorismo em relação à suposta conspiração. Um juiz britânico decretou prisão preventiva para essas onze pessoas, durante uma audiência na qual os acusados apenas confirmaram seus nomes e endereços. Oito dos suspeitos - de 19 a 28 anos e residentes em Walthamstow e Leyton, no leste de Londres, assim como em High Wycombe (Buckinghamshire, perto da capital) - são acusados de conspirar para assassinar e cometer atos de terrorismo. O juiz de turno, Timothy Workman, decidiu a prisão preventiva para esses oito suspeitos até 4 de setembro, quando deverão testemunhar novamente no tribunal penal de Old Bailey, em Londres. Também é acusado um jovem de 17 anos que teria material que pode ser usado para executar atos terroristas, para quem o magistrado ordenou prisão preventiva até que volte a depor na Justiça, em 29 de Agosto. Os outros dois suspeitos que testemunharam são um homem e uma mulher de 23 anos, acusados de esconder informações úteis para impedir atentados, que continuarão detidos até 19 de setembro, quando se apresentarão novamente a um juiz.