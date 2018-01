Polícia britânica prende 13 suspeitos de terrorismo A polícia da Grã-Bretanha informa que 13 pessoas foram presas em operações de antiterrorismo no reino. A Polícia metropolitana de Londres informa que as prisões, realizadas na tarde e à noite, foram ?parte de uma operação pré-planejada de inteligência e em andamento?. As autoridades dizem que os homens foram detidos ?na suspeita de envolvimento na encomenda, preparação ou instigação de atos de terrorismo?.