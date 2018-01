Polícia britânica prende 3 por ligação com bombas de 2005 A polícia britânica prendeu nesta quinta-feira, 22, três homens ligados aos ataques a bomba contra os serviços de transportes de Londres. Os atentados, realizados por suicidas em 7 de julho de 2005, deixaram 52 pessoas mortas. Os três foram presos pela polícia antiterrorismo "por suspeita de encomendar, preparar ou instigar os atos de terrorismo", informou a polícia em um comunicado. "Dois homens, entre 23 e 30 anos, foram presos pouco antes das 13 horas (10 horas em Brasília) no aeroporto de Manchester, quando embarcariam para o Paquistão", disse o comunicado. "Um terceiro homem, de 26 anos, foi preso em uma casa do (bairro) Leeds pouco após as 16 horas." Os suspeitos foram levados a uma delegacia no centro de Londres para serem interrogados. Buscas também foram realizadas em cinco casas na área de Leeds e em duas propriedades no leste de Londres, disse a polícia. Até o momento, ninguém foi acusado de ligação com os ataques. Os quatro atacantes morreram na operação.