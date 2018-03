A polícia britânica prendeu neste sábado, 25, três novos suspeitos de envolvimento no assassinato de um militar em Londres. Os policiais não revelaram a identidade dos detidos. Apenas se sabe que eles têm 21, 24 e 28 anos.

No dia 22, o soldado Lee Rigby foi esfaqueado por Michael Olumide Adebolajo, imigrante nigeriano convertido ao islamismo. O crime ocorreu no bairro de Woolwich, no sudeste de Londres, em uma área residencial.