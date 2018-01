Polícia britânica prende 8 suspeitos de terrorismo A polícia da Grã-Bretanha deteve oito homens e apreendeu meia tonelada de nitrato de amônio - ingrediente freqüentemente utilizado em bombas - em operações de busca e apreensão que envolveram centenas de soldados nos arredores de Londres na madrugada desta terça-feira. O secretário de Interior, David Blunkett, qualificou as detenções como uma recordação da ameaça representada pela rede extremista islâmica Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden. Há meses, Blunkett afirma que Londres provavelmente será alvo de ações extremistas no futuro. Em resposta à operação, um líder da colônia muçulmana em Londres alertou que esse tipo de ação ameaça "demonizar" sua comunidade como um todo. Durante as operações de busca e apreensão, cerca de 700 policiais trabalharam na captura de oito suspeitos em Londres e cidades a sul e oeste da capital britânica. De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, os detidos são suspeitos de "comissionar, preparar ou instigar atos de terrorismo". A polícia informou ainda que o nitrato de amônio - um tipo de fertilizante freqüentemente utilizado na composição de bombas - foi encontrado em um depósito na zona oeste de Londres. Trata-se da maior apreensão de materiais propícios para a confecção de bombas dentro da Inglaterra desde 1997, quando o Exército Republicano Irlandês (IRA, por suas iniciais em inglês) suspendeu sua campanha de violência. "Parte da investigação se concentrará na compra, no armazenamento e na intenção de uso desse material", disse o subcomissário de polícia Peter Clarke. Ele dirige a força de combate ao "terrorismo" da Polícia Metropolitana de Londres. Clarke disse que os suspeitos são britânicos com idade entre 17 e 32 anos e foram detidos no âmbito de uma operação contra supostas "atividades terroristas internacionais". Ele esclareceu que a operação, que envolveu cinco diferentes forças policiais, não tem conexão com os atentados de 11 de março contra Madri nem com grupos extremistas norte-irlandeses. Trata-se da maior ação conjunta de repressão ao "terrorismo" realizada dentro da Grã-Bretanha desde os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Clarke não forneceu detalhes sobre os suspeitos nem falou sobre a religião deles, mas declarou aos jornalistas: "Na polícia, nós sabemos que a maioria arrasadora da comunidade muçulmana obedece à lei e rejeita totalmente todas as formas de violência." A Press Association, uma agência de notícias britânica, informou que os oito suspeitos têm descendência paquistanesa, mas a polícia recusou-se a comentar a informação.