Polícia britânica prende cinco jornalistas

Segundo a News Corp., de Rupert Murdoch, empresa dona do jornal, a polícia britânica revistou as casas dos jornalistas detidos e escritórios do grupo de comunicação em Londres. Foram presos o editor-assistente Goeff Webster, o editor de fotografia John Edwards, o correspondente-chefe, Nick Parker, e os repórteres John Kay e John Sturgis, segundo informou o diretor da News International, Tom Mockridge, aos funcionários do conglomerado.

O executivo-chefe do grupo rapidamente negou rumores de que o Sun seria fechado, como ocorreu com o tabloide News of the World, também da News Corp., em julho, após um escândalo sobre o uso de grampos pelos jornalistas do veículo (mais informações nesta página). "Recebi garantias pessoais de Rupert Murdoch sobre seu total comprometimento em continuar a operar o jornal The Sun", afirmou Mockridge, qualificando as detenções como o "maior desafio" já enfrentado pelo tabloide. "Estou chocado como qualquer um ficaria, mas estou determinado a conduzir o The Sun durante esses tempos difíceis", disse o editor Dominic Mohan.

Foram presos ainda uma funcionária do Ministério da Defesa britânico, um membro das Forças Armadas do país e um agente de polícia local suspeitos de terem relação com os supostos pagamentos. / AP e REUTERS