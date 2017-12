Polícia britânica prende homem em caso de cartas-bomba A polícia prendeu um homem nesta segunda-feira em conexão a uma série de ataques com cartas-bomba na Reino Unido, disse a mídia. O suspeito foi preso em Cambridgeshire, segundo os canais TV BBC e Sky. A polícia não comentou a prisão. Seis pessoas ficaram feridas em Swansea, sul de Gales, no dia 7 de fevereiro pela sétima carta-bomba enviada numa campanha de três semanas, incluindo pelo menos três alvos ligados a autoridades de trânsito, levando a mídia a especular que se trata de ação de um motorista irritado. A polícia disse acreditar que as bombas, instaladas em envelopes forrados, tinham a intenção de assustar, e não matar. Ninguém sofreu ferimentos graves. A polícia prendeu outro homem neste mês, sob leis de saúde mental, depois que ele alegou ter enviado uma das cartas-bomba.