Polícia britânica prende islâmico suspeito A polícia britânica informou a prisão de um islâmico que supõe tenha vínculo com a rede Al-Qaeda, pois planejava um ataque suicida em um aeroporto da Grã-Bretanha, segundo escreveu hoje o jornal britânico The Sunday Times. O homem, no momento da prisão, tinha raspado todos os pêlos do corpo, um requisito religioso que devem obedecer os homens suicidas para "entrar limpo no céu". Segundo o The Sunday Times, o suspeito, de origem argelina, advertiu sua família que planejava "se martirizar" em honra ao Islã. "Espero que me tratem como um mártir ou um herói", escreveu o jovem para a sua família, residente no norte da Inglaterra.