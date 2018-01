Polícia britânica prende mafioso italiano Caldarelli A polícia britânica anunciou nesta sexta-feira,08 a captura do mafioso italiano Raffaele Caldarelli, procurado há dez anos. Caldarelli, de 35 anos, foi condenado em 1995 a 20 anos de prisão por associação com a máfia, tráfico de drogas e armas e extorsão. A polícia de sua cidade natal, Nápoles, também suspeita do envolvimento do mafioso em vários assassinatos e argumentou que, mesmo foragido, continuava a comandar "os negócios da família" do clan Caldarelli por meio de uma sofisticada cadeia de comando. Dezenas de policiais de diversos setores estavam envolvidos na prisão, no leste de Londres. A Itália já pediu a extradição de Caldarelli. Ele é o segundo mafioso preso em Londres em menos de dois anos. Em maio de 2005, Francesco Tonicello - um dos homens mais procurados da Itália - foi capturado em uma estação do metrô londrino.