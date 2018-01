Polícia britânica prende seis por atentado em Israel A polícia prendeu seis pessoas, em Londres e no interior da Inglaterra, em conexão com o atentado suicida desta semana em Tel-Aviv. Acredita-se que o crime foi cometido por um cidadão britânico, disseram as autoridades. A Scotland Yard informa que os suspeitos foram capturados sob a legislação do Terrorism Act, mas não foram divulgados maiores detalhes. Três civis foram mortos na explosão de quarta-feira num bar de Tel-Aviv. O terrorista suicida, identificado como Asif Hanif, vivia num subúrbio de Londres. Autoridades dizem que Omar Khan Sharif, da região inglesa de Derby, fugiu quando a bomba que trazia presa ao corpo não explodiu.