Polícia britânica procura jóias de Maria Antonieta A polícia britânica tenta encontrar as jóias de Maria Antonieta - rainha francesa morta pela revolução no século XVIII - que foram roubadas em Londres em 14 de junho. A Polícia Metropolitana informou que as peças, feitas com cristal, ouro e diamantes, foram levadas de uma senhora de 65 anos - cujo nome foi mantido em segredo - durante um assalto. Outros objetos também foram levados pelos assaltantes, incluindo um laptop. As jóias da rainha da França pertenciam à família da vítima há mais de 200 anos. A polícia se recusou a revelar como foi determinada a procedência das jóias.