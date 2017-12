Polícia britânica procura suspeitos sob nova lei Uma operação policial foi lançada hoje na Grã-Bretanha para deter suspeitos sob a nova legislação antiterrorismo, aprovada e ratificada na última sexta-feira. Segundo o secretário do Interior britânico, David Blunkett, oito supostos terroristas internacionais foram detidos durante a blitz. Oficiais de imigração, apoiados pela polícia, estavam procurando por suspeitos em Londres e pelo menos duas outras áreas do país. Segundo fontes policiais, dois homens foram detidos em Luton, um bairro ao norte da capital, seguindo a nova lei, conhecida como Ato Antiterrorismo, Crime e Segurança. Nenhum detalhe foi fornecido sobre onde as outras detenções foram realizadas. A nova lei concede ao governo o poder de deter supostos terroristas estrangeiros sem julgamento. Ela fora desenhada em resposta aos atentados de 11 de setembro contra Nova York e Washington. Oponentes no Parlamento resistiram às medidas, afirmando que elas violavam as liberdades civis, o que forçou o governo a realizar modificações antes de colocá-las em prática. Grupos de direitos civis continuam criticando a nova legislação, afirmando que os acontecimentos de 11 de setembro não justificam um aperto no controle sob os cidadãos. O grupo britânico Liberty informou hoje que entrará com uma ação legal contra as detenções de hoje. Leia o especial