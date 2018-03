Polícia britânica procura tubarão raro roubado de aquário Um tubarão raro está sendo procurado pela polícia britânica após ser roubado de um aquário. Importado da Indonésia há quatro anos, o tubarão gato marmoreado -- Atelomycterus Macleayi -- é a fêmea do único casal da espécie na Grã-Bretanha. "Como casal para procriação, o macho e a fêmea são avaliados em 50.000 libras", disse o proprietário do aquário, Peter Newman, 68 anos, à Reuters. O roubo aconteceu no fim de semana, no aquário de Farnborough, em Hampshire. "Sozinha, a fêmea pode valer 10.000 libras", acrescentou Newman. "Achamos que quem quer que tenha roubado pode voltar e roubar o macho, ou então iremos ter um pedido de resgate pela fêmea." "Eles obviamente vieram preparados pois para levar um tubarão você precisa de uma rede, de uma bolsa cheia de água e uma caixa de poliestireno. Acho que foi alguém que esteve na loja antes e sabia onde ela estava." Desde sua chegada à Inglaterra, o tubarão roubado teve uma vida cheia de aventuras, quase morrendo eletrocutado após um caranguejo morder um cabo de força, pouco antes de dar à luz seis bebês tubarões no início do ano. "Sou muito ligado a ela", disse Newman. "Eu poderia procurar outra fêmea mas é difícil e não tenho certeza se ela se daria com o macho." Mais cedo na terça-feira, a polícia de Hampshire emitiu um comunicado. "A vítima está desesperada para que o peixe seja devolvido e fazemos um apelo a qualquer um que possua informação sobre o roubo para que entre em contato."