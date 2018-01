Polícia britânica recupera mais 8,6 milhões de libras roubadas A polícia britânica anunciou nesta quinta-feira que encontrou mais uma parte das 53 milhões de libras esterlinas roubadas dos cofres de uma companhia de valores em 22 de fevereiro. Detetives da polícia do condado de Kent encontraram no domingo 8,6 milhões de libras em um estacionamento na cidade de Southborough, a apenas três quilômetros do local do roubo. Até o momento, a polícia britânica já recuperou 19,7 milhões das 53 milhões de libras roubadas dos cofres da companhia de valores Securitas em Tonbridge, menos de 50 quilômetros a sudeste de Londres. O montante foi descoberto em diversos locais distintos no sudeste da Inglaterra, inclusive dez milhões deixados dentro de um veículo utilitário branco abandonado no estacionamento de um hotel. A polícia britânica já deteve 17 pessoas suspeitas de participação no crime, das quais cinco foram indiciadas. Na última quarta-feira, a Securitas voltou a ser roubada. Dois homens cobrindo o rosto com máscaras atacaram um veículo da empresa e levaram milhares de libras em Warrington, na região central da Inglaterra, informou a polícia. Ainda não se sabe ao certo quanto dinheiro foi roubado no assalto, iniciado com uma emboscada ao carro-forte, mas a polícia informou que a quantia é inferior a 1 milhão de libras. Também são se sabe se há relação entre o assalto ao cofre e o roubo de quarta-feira.