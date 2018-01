Polícia busca produtor da CNN sequestrado em Gaza A policía palestina iniciou nesta terça-feira as buscas ao produtor da rede de televisão CNN, Riad Ali, sequestrado na noite de segunda-feira em uma rua da Cidade de Gaza. Ainda não há informações sobre os motivos da ação e os sequestradores não fizeram declarações ou demandas a respeito. Facções militantes palestinas negam ter participação no ato. O seqüestro de jornalistas é algo bastante raro em Gaza. Na abordagem, os sequestradores teriam chamado o produtor pelo nome e retiraram-no de uma van na qual viajava com dois colegas norte-americanos e um motorista palestino ? nenhum deles foi levado ou agredido. Segundo o jornalista Rafik Halabi, que supervisionava o trabalho de Ali na televisão israelense, disse que o produtor não está ferido nem morto. ?Pelo que entendo, Riad, meu bom amigo e colega, está com vida e em bom estado?, disse a uma rádio de Israel, sem dar mais detalhes. De acordo com a emissora militar, já foi feito contato com os sequestradores, mas nenhuma informação extra foi divulgada.