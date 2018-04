Polícia busca provas da morte de nazista Investigadores alemães afirmaram ontem que irão procurar no Egito provas definitivas que confirmem a morte do médico austríaco Aribert Ferdinand Heim, criminoso nazista conhecido como "Doutor Morte". De acordo com a TV alemã ZDF, Heim, um dos fugitivos mais procurados do mundo, teria morrido de câncer, em 1992, no Cairo.