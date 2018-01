Polícia busca vestígios de ex-estagiária A polícia iniciou nesta segunda-feira o rastreamento do Parque Rock Creek, em Washington, em busca de vestígios do paradeiro da ex-estagiária Chandra Levy, de 24 anos, desaparecida em abril. Uma investigação em seu computador mostrou que em 1º de maio, dia no qual foi vista pela última vez, ela procurou mapas e informações sobre o parque em uma pesquisa na internet, a rede mundial de computadores. O sumiço despertou a atenção do país porque ela mantinha um caso com o deputado Gary Condit, que é casado e, inicialmente, negou o romance à polícia. As buscas foram concentradas na área de Klingle Mansion, dentro do parque. O local fica a pouco mais de três quilômetros da casa de Chandra.