Polícia caça na Grécia membros do 17 de Novembro A polícia grega vasculhou o país nesta segunda-feira em busca de membros da grupo guerrilheiro urbano 17 de Novembro, ao mesmo tempo em que autoridades judiciais denunciavam formalmente o décimo suspeito detido em uma ofensiva que parece ter paralisado um grupo que matou impunemente durante 27 anos. Entre os suspeitos já detidos estão Alexandros Giotopoulos, de 58 anos. A polícia acredita que ele seja o líder do 17 de Novembro. Ele recusa-se a cooperar com as autoridades e nega seu envolvimento com o grupo, dizem fontes policiais. Os outros nove homens detidos já confessaram participação ativa no grupo. A polícia ainda busca outras três pessoas que estariam ligadas a Giotopoulos - considerado um dos membros fundadores do 17 de Novembro. A maior parte dos outros detidos faz parte da chamada "segunda geração", recrutada nos anos 80. Acredita-se que o mais jovem deles - Dionissis Georgiadis, de 26 anos - já faça parte daquela que seria a terceira geração do grupo. O advogado de Goergiadis alega que seu cliente foi enganado ao aderir à organização e que foi ameaçado de morte no caso de entrar em contrato com a polícia. Em meio a um forte esquema de segurança, a promotoria apresentou acusações criminais contra a última pessoa detida: o motorista de ônibus Thomas Serifis, de 36 anos, nascido na Alemanha. Serifis, detido ontem no norte da Grécia, confessou ser membro do grupo e foi acusado de participar, em 1989, do roubo de dezenas de foguetes antitanque de uma base do Exército e de bazucas do Museu da Guerra de Atenas, no ano seguinte. Ele também foi indiciado por suposta participação na explosão de uma casa abandonada em 1989 que não deixou feridos e por um roubo a banco em 1990 que rendeu o equivalente a 137.000 euros. Os suspeitos deverão ser detidos em uma nova ala da penitenciária de segurança máxima de Korydallos, em Atenas, informaram autoridades judiciais.