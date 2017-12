Polícia canadense diz que ataques contra templos são racistas Uma ação de vandalismo em uma mesquita e um incêndio que danificou um templo hindu foram perpetrados em resposta aos ataques terroristas da última terça-feira nos Estados Unidos, informou nesta terça-feira a polícia da cidade canadense de Hamilton, na província de Ontário. "O que temos aqui são pessoas que tomaram aqueles atos horríveis...como uma desculpa para ataques criminosos contra pessoas inocentes", afirmou Ken Robertson, chefe de polícia de Hamilton, cerca de 65 quilômetros a sudeste de Toronto. Sábado passado, vândalos jogaram garrafas e quebraram uma janela de uma mesquita. No final do dia, um incêndio criminoso causou um prejuízo de cerca de US$ 330,000 a um templo hindu.