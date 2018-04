Polícia captura líder islâmico de madrugada

Segundo ela, outras dezenas de conhecidos de seu pai também foram levadas pela polícia na noite de sexta-feira. "Vários companheiros de meu pai também desapareceram e sabemos que muita gente saiu às ruas para protestar e nunca mais voltou", disse Abrar.

"O governo está aproveitando a situação para colocar na prisão e aniquilar todos aqueles que temem que possam ser uma ameaça. Meu pai tem 69 anos e sequer participou da organização dessa manifestação. Tampouco saiu às ruas. Essa manifestação é dos jovens e não da Irmandade Muçulmana", afirmou a filha do líder islâmico. "Mas todos sabem que ela (manifestação) se transformou em uma ocasião ideal para o governo acabar de vez com toda a oposição. O que o governo não entendeu, é que não funcionará." De acordo com Abrar, sete pessoas vestidas como civis entraram em sua casa às 2 horas da manhã.

"Com as armas nas mãos, pediram por meu pai, que foi levado de pijama mesmo", explicou a filha do líder islâmico. "Levaram seu laptop, muitos documentos e fizeram questão de destruir seu quarto inteiro", contou Abrar.

O temor de sua família é que seu pai esteja entre os mais de cem mortos já registrados em todo o país. "O governo não quer a liberdade e não terá limites para adotar a força para impedir que isto ocorra."