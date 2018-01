Polícia da Catalunha caça foragido que seria autor do atentado de Barcelona

BARCELONA - A polícia da Catalunha lançou uma operação de caça a Younes Abouyaaqoub, marroquino de 22 anos, considerado o principal suspeito de ter cometido o atentado nas Ramblas de Barcelona, na quinta-feira. Morador da cidade de Ripoll, norte da Catalunha, o jovem seria membro da célula terrorista que planejou o ataque.

Ripoll é considerada pelas autoridades catalãs como uma das bases do Estado Islâmico na Espanha. Lá foram presos dois outros suspeitos de terem ligações com o grupo, Driss Oukabir, irmão de Moussa Oukabir, morto pela polícia em Cambrils, e Salah el-Karib. Moussa foi durante 48 horas considerado o principal suspeito de ser o motorista da van que atacou o calçadão de Barcelona, porque o veículo havia sido alugado em nome de seu irmão, usando sua carteira de identidade, que, segundo ele, havia desaparecido.

A nova hipótese central é de que Younes Abouyaaqoub seja o condutor do veículo. Segundo Josep Lluís Trapero, chefe da Mossos d’Esquadra, a polícia regional catalã, a chance de o motorista do furgão ter conseguido fugir de Barcelona e se juntado ao grupo que atacou Cambrils, a 120 quilômetros ao sul, 8 horas depois, é muito remota.

Dos 12 membros da célula terrorista catalã, Abouyaaqoub é o único desaparecido. Dos demais, quatro foram presos e dois morreram na explosão acidental em uma casa em Alcanar, 200 quilômetros ao sul de Barcelona, onde fabricavam explosivos artesanais. Os cinco restantes foram executados pela polícia durante o atentado de Cambrils, que deixou um morto na madrugada de sexta-feira.

Além do paradeiro do motorista de Barcelona, entre as incógnitas da investigação estão as circunstâncias do assassinato de Pau Pérez, de 34 anos, encontrado morto em um Ford Focus na cidade de Sant Just Desvern, periferia de Barcelona - ele foi esfaqueado.

O carro é o mesmo que havia fugido de uma blitz policial em uma avenida de Barcelona na quinta-feira, pouco depois do atentado nas Ramblas. A suspeita é de que o Focus tenha sido usado pelo terrorista na fuga. O proprietário, Pérez, teria sido sequestrado e morto pelo assassino de Barcelona.

Mesmo com a caçada ao foragido, o Ministério do Interior espanhol e as autoridades da Catalunha não elevaram o alerta de risco de atentado ao seu grau máximo - ele permanece 4 em uma escala que vai até 5.