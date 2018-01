Polícia cerca centro de Nova Délhi para receber Bush O centro de Nova Délhi foi cercado hoje pela Polícia por causa das extremas medidas de segurança adotadas para a visita que o presidente dos Estados Unidos George W. Bush, fará à Índia a partir desta quarta-feira. Um contingente de ao redor de 5.000 agentes de segurança, atiradores, especialistas e analistas em comunicações - 700 dos quais viajaram com Bush, garantirão a segurança do presidente americano, segundo indicaram hoje meios de comunicação locais. O "Air Force One" do presidente Bush viaja acompanhado de uma frota de 12 aviões e quatro helicópteros. Embaixadas e outros locais localizados nos locais por onde passará a comitiva do presidente americano manterão fechadas suas portas durante os três dias da visita. A polícia da cidade aconselhou a população a evitar deslocar-se ao centro entre as dez da manhã e as quatro da tarde de amanhã, quinta-feira. Todos os acessos ao monumento Purana Qila, onde Bush irá amanhã para uma audiência com membros do governo, homens de negócios e políticos, estão sendo controlados e equipes mistas formadas por forças indianas e americanas rastreiam o lugar com cachorros para localizar possíveis explosivos. O zoológico, muito próximo a este local, fechará nos dias que durar a visita oficial e todos os pontos da cidade nas quais permanecerá ou pelas quais passará Bush, incluindo varandas, foram definidos como locais de segurança. As forças de segurança de Bush, que montaram um centro de comunicações na capital indiana para coordenar toda sua atividade, se dividem em oito equipes, um para cada um dos oito locais que Bush visitará. Como medida de segurança, equipes americanas cobriram de detectores de alta sensibilidade os arredores do hotel Maurya Sheraton de Nova Délhi, onde Bush ficará junto com sua equipe de colaboradores. Além disso, uma equipe de segurança visitou hospitais para testar as medidas que devem ser colocadas em prática no caso de uma emergência.