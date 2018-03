Polícia cerca templos em Mianmar ao fim de 'quaresma budista' Policiais armados cercaram na sexta-feira importantes templos budistas de Yangun, principal cidade de Mianmar, ao final do período anual de recolhimento monástico, com o objetivo de evitar a retomada dos protestos pró-democracia do mês passado, os maiores em 20 anos, liderados por monges. Um repórter da Reuters foi impedido de tirar fotos da segurança extraordinária em torno do templo de Shwedagon, cuja cúpula dourada é o local mais sagrado do país e foi o epicentro dos protestos iniciados há exatamente um mês pelos monges. A inquietação na antiga Birmânia havia começado seis semanas antes, com manifestações esporádicas contra um forte aumento no preço dos combustíveis. A polícia também está presente no santuário de Sule, no centro de Yangun, onde as passeatas contra a pobreza e o regime militar de 45 anos costumavam terminar. Não há barricadas, mas a polícia tem à mão rolos de arame farpado para isolar ruas, tática já usada no mês passado na hora de dispersar os milhares de manifestantes. A imprensa estatal diz que 10 pessoas morreram na repressão às manifestações, mas governos estrangeiros suspeitam que o número seja muito superior a isso. Quase 3.000 pessoas foram presas no país, mas só algumas centenas continuam detidas, segundo a imprensa oficial. O toque de recolher imposto durante as manifestações foi suspenso, o que indica que os generais estão confiantes de terem controlado a situação. Os jornais oficiais também deram mais detalhes sobre a reunião de quinta-feira entre a líder oposicionista Aung San Suu Kyi e o vice-ministro Aung Kyi, um general da reserva nomeado como intermediário após uma visita do representante especial da Organização das Nações Unidas (ONU), Ibrahim Gambari. O jornal A Nova Luz de Mianmar, principal porta-voz do regime, disse que a reunião numa casa de hóspedes do governo durou 75 minutos. Uma foto mostrava a dupla sentada frente a frente diante de uma mesa. Aung Kyi sorria, enquanto Suu Kyi, que passou 12 dos últimos 18 anos presa, tinha o olhar perdido. (Com reportagem de Isabel Reynolds em Tóquio)