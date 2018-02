Polícia chinesa fecha principal site formador de hackers no país

A Polícia da província de Hubei (centro da China) fechou o maior site de formação de hackers no país, chamado "Segurança Falcão Negro", e deteve os três supostos dirigentes, informou nesta segunda-feira, 8, a agência oficial "Xinhua".

Os três detidos distribuíam diferentes versões de software para vírus cavalo de troia para seus membros nos fóruns de internet, explicaram as autoridades, ação que virou delito em 2009, após ser inserido no código penal do país.

Além disso, a Polícia também confiscou mais de 1,7 milhão de iuanes (US$ 250 mil) em ativos, nove servidores web, cinco computadores e um veículo.

Segundo relatório da Rede Nacional de Informática do Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da China, durante 2009 a pirataria causou no país perdas no valor de US 1,1 milhão.