Polícia chinesa mata 2 camponeses em confrontos A polícia chinesa matou dois camponeses durante confrontos no sábado com cultivadores de borracha no sudoeste do país, informou a agência governamental Xinhua News. Treze policiais teriam ficado feridos. Cerca de 400 pessoas entraram em confronto com a polícia no município de Menglian, na província de Yunnan. Alguns dos envolvidos eram lavradores de borracha, que protestavam contra uma companhia local de borracha. Há milhares de protestos por ano na China por causa de corrupção no governo, má administração, tamanho das terras para desenvolvimento e outros temas. Alguns terminam em violência, mas raramente resultam em mortes. O governo comunista está tentando limitar os protestos por causa das Olimpíadas no país em agosto, e pretende mostrar uma China próspera e estável.