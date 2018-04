Polícia chinesa prende dono da fábrica em que morreram 16

A polícia chinesa prendeu, por posse ilegal de explosivos, o proprietário da fábrica na qual morreram 16 pessoas e outras 43 ficaram feridas neste domingo, na cidade de Chuzhou da província de Anhui (leste da China), informou a agência oficial de notícias Xinhua.

Segundo Wang Tuqiang, prefeito da localidade, as autoridades descobriram que Cao Peijun, dono da Jingxin Mining, guardou ilegalmente entre cinco e sete toneladas de explosivos em uma das áreas da fábrica.

Cao foi capturado pela polícia quando ia escapar com dois milhões de iuanes (US$ 292 mil) que previamente tinha retirado do banco.

A explosão da fábrica aconteceu na madrugada deste domingo (hora local) e grande parte dos mortos eram empregados da empresa. Os feridos eram vizinhos da fábrica.

Segundo a Xinhua, tratava-se de uma companhia privada dedicada à produção de areia de quartzo e nela trabalhavam mais de 60 pessoas.

A fábrica, que ficou reduzida a escombros, produzia cerca de 300 mil toneladas de areia de quartzo por ano, que vendia a países do sudeste asiático e da Europa.