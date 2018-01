Polícia chinesa prende suspeitos de matar panda gigante

A polícia da Província chinesa de Yunnan prendeu ontem 10 pessoas acusadas de envolvimento na morte e no tráfico de partes de um panda gigante - animal em risco de extinção e protegido por rigorosas leis do país. Segundo informações da imprensa estatal chinesa, a pele e alguns ossos do animal foram apreendidos na casa do acusado de ser o executor do crime. Os demais detidos estariam envolvidos no comércio ilegal.

Autoridades afirmaram à agência estatal Xinhua que o homem montou uma armadilha para "capturar animais selvagens" que, segundo ele mesmo, vinham matando ovelhas criadas na propriedade. Quando verificou a armadilha e viu que ela havia sido destruída, o suspeito seguiu as pegadas do animal, encontrou o panda e o matou a tiros.

Os 35 quilos de carne do animal foram vendidos por 4,8 mil iuanes (cerca de US$ 800). Outras partes já haviam sido ou ainda seriam vendidas. Os pandas gigantes são protegidos por leis ambientais chinesas e a população de animais no país está em cerca de 1,3 mil. As informações são da AP.